Apple планирует выпустить iPhone без гнезда для зарядки в 2021 году

Ресурс ссылается на эксперта Ку Мин Чи, который считает, что новый флагманский смартфон Apple будет лишен гнезда Lightning, который используется в современных моделях компании как для зарядки, так и для подключения аксессуаров. В результате чего станет “полностью беспроводным”, считает аналитик.

По его мнению, в первой половине 2021 Apple выпустит более доступный смартфон, который будет назван iPhone SE 2 Plus.

Он будет оснащен экраном на всю переднюю панель, как и топовые модели компании, но лишен Face ID — системы трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата. При этом система распознавания отпечатка пальца Touch ID может быть встроена в кнопку включения.

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Этот же эксперт прогнозирует выпуск в 2020 году сразу пяти новых моделей iPhone. Первый из них — iPhone SE 2 — будет оснащен жидкокристаллическим дисплеем диагональю 4,7 дюйма и поступит в продажу в первом полугодии следующего года. Остальные будут относиться к категории флагманских смартфонов и получат OLED-экраны диагоналями 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Эксперт считает, что эти устройства первыми выйдут на рынки США, Канады, Японии, Южной Кореи и Великобритании.

Компания Apple была основана в 1976 году и кроме iPhone и iPad, производит компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около 1,2 трлн долларов.

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