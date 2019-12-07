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Apple планує випустити iPhone без гнізда для зарядки в 2021 році

Apple планує випустити iPhone без гнізда для зарядки в 2021 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Американська компанія Apple планує в другій половині 2021 року випустити модель смартфона iPhone без гнізда Lightning, яка використовується з 2012 року. Про це повідомив у четвер сайт MacRumors, що спеціалізується на інформації, прогнозах і чутках про новинки Apple, передає УНН.

Ресурс посилається на експерта Ку Мін Чи, який вважає, що новий флагманський смартфон Apple буде позбавлений гнізда Lightning, який використовується в сучасних моделях компанії як для зарядки, так і для підключення аксесуарів. В результаті чого стане “повністю бездротовим”, вважає аналітик.

На його думку, в першій половині 2021 року Apple випустить більш доступний смартфон, який буде названий iPhone SE 2 Plus. Він буде оснащений екраном на всю передню панель, як і топові моделі компанії, але позбавлений Face ID — системи тривимірного сканування особи для розблокування апарату. При цьому система розпізнавання відбитку пальця Touch ID може бути вбудована в кнопку включення.

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Цей же експерт прогнозує випуск в 2020 році відразу п’яти нових моделей iPhone. Перший з них — iPhone SE 2 — буде оснащений рідкокристалічним дисплеєм діагоналлю 4,7 дюйма і надійде у продаж в першому півріччі наступного року. Решта будуть ставитися до категорії флагманських смартфонів і отримають OLED-екрани діагоналями 5,4, 6,1 і 6,7 дюйма. Експерт вважає, що ці пристрої першими вийдуть на ринки США, Канади, Японії, Південної Кореї і Великої Британії.

Компанія Apple була заснована у 1976 році та крім iPhone й iPad, виробляє комп’ютери iMac, ноутбуки MacBook і іншу високотехнологічну техніку. Корпорація зі штаб-квартирою в американському Купертіно (штат Каліфорнія) є однією з найбільших у світі, її ринкова капіталізація становить близько 1,2 трлн доларів.

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