Капіталізація Apple перевищила 1 трлн доларів після презентації нових iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Капіталізація американської компанії Apple перевищила 1 трлн доларів, випливає з даних біржі NASDAQ. Вона досягла більш 1,010 трлн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
До вечора середи на закритті торгів ціна однієї звичайної акції Apple досягла майже 223,6 долара за штуку. Відзначається, що зростання склало 3,18%. Таким чином за капіталізацією компанія поступається тільки Microsoft, чия ринкова вартість складає 1,039 трлн дол.
Як зазначає Reuters, Apple зробила найбільший внесок у зростання індексів S & P 500 і NASDAQ в середу, 11 вересня.
Нагадаємо, 10 вересня Apple представила три нових iPhone.