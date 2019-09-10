Apple представила три нових iPhone

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Apple представила три нові моделі iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. Компанія робить ставку на більш просту модель, оскільки споживачі не готові купувати дорогі смартфони. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію заходу Apple на її офіційному сайті.