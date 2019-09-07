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У Apple поставили під сумнів висновки експертів Google про вразливість iPhone

У Apple поставили під сумнів висновки експертів Google про вразливість iPhone

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Компанія Apple поставила під сумнів ступінь серйозності проблем із захистом смартфонів iPhone, виявлених компанією Google. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в п’ятницю в блозі Apple, передає УНН.

У Apple жорстко відреагували на звіт Google, в якому стверджувалось в кінці серпня, що її служба кібербезпеки викрила групу хакерів, які протягом двох років зламували iPhone. Жертвами щотижня ставали тисячі власників смартфонів виробництва Apple. Для зараження використовувалося кілька сайтів, при вході в які на iPhone користувача приховано встановлювалося шкідливе програмне забезпечення (ПЗ).

“По-перше, витончені атаки були зосереджені на дуже вузькому полі, а не широко розгорнуті на масованому використанні (вразливих місць в захисті) iPhone”, — зазначила Apple. “Атака торкнулася менше дюжини веб-сайтів, які спеціалізуються на контенті, що стосується уйгурів”, — додала компанія, маючи на увазі населення Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР) в Китаї.

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“По-друге, все свідчить на користь того, що ця атака на сайти тривала недовго — близько двох місяців, а не два роки, як стверджує Google”, — зауважила Apple. Google в поширеній в п’ятницю заяві висловила впевненість у правильності висновків своїх експертів.

Кібератака проти користувачів iPhone було викрито членами входить до складу служби кібербезпеки Google групи Project Zero, що складається з так званих білих хакерів, які займаються виявленням вразливостей популярних електронних пристроїв. Всього співробітниками було виявлено 14 дефектів ПЗ на iPhone. Результати операції були передані фахівцям Apple 1 лютого. Дефекти були виправлені вже 7 лютого о нової версії операційної системи.

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