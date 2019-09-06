Хакери атакували базу даних партії ексканцлера Австрії Курца
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Базу даних Австрійської народної партії (АНП), очолюваної колишнім канцлером країни Себастьяном Курцем, напередодні вересневих виборів у Парламент, атакували хакери. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку партії в Twitter.
"В останні місяці відбувалися цілеспрямовані, злочинні, професійні хакерські атаки на Народну партію. Вони мали можливість копіювати та підробляти дані. Метою хакерів було нашкодити нам і нашій демократії", - йдеться у повідомленні партії.
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Варто зазначити, що дострокові вибори до Національної ради Австрії були призначені на 29 вересня.
Нагадаємо, що Курц сподівається за підсумками дострокових виборів знову стати канцлером Австрії.