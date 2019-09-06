Хакеры атаковали базу данных партии эксканцлера Австрии Курца

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 90141 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115239 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106985 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113579 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121207 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148966 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149145 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140535 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189719 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116773 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Хакеры атаковали базу данных партии эксканцлера Австрии Курца

Хакеры атаковали базу данных партии эксканцлера Австрии Курца

Киев  •  УНН

 • 17068 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Базу данных Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем, накануне сентябрьских выборов в Парламент, атаковали хакеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу партии в Twitter.

"В последние месяцы происходили целенаправленные, преступные, профессиональные хакерские атаки на Народную партию. Они имели возможность копировать и подделывать данные. Целью хакеров было навредить нам и нашей демократии", - говорится в сообщении партии.

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Стоит отметить, что досрочные выборы в Национальный совет Австрии были назначены на 29 сентября.

Напомним, что Курц надеется по итогам досрочных выборов снова стать канцлером Австрии.

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