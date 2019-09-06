Хакеры атаковали базу данных партии эксканцлера Австрии Курца
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Базу данных Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем, накануне сентябрьских выборов в Парламент, атаковали хакеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу партии в Twitter.
"В последние месяцы происходили целенаправленные, преступные, профессиональные хакерские атаки на Народную партию. Они имели возможность копировать и подделывать данные. Целью хакеров было навредить нам и нашей демократии", - говорится в сообщении партии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Google сообщили, что хакеры годами следили за пользователями через iPhone
Стоит отметить, что досрочные выборы в Национальный совет Австрии были назначены на 29 сентября.
Напомним, что Курц надеется по итогам досрочных выборов снова стать канцлером Австрии.