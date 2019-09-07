В Apple поставили под сомнение выводы экспертов Google об уязвимости iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Компания Apple поставила под сомнение степень серьезности проблем с защитой смартфонов iPhone, выявленных компанией Google. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в блоге Apple, передает УНН.
В Apple жестко отреагировали на отчет Google, в котором утверждалось в конце августа, что ее служба кибербезопасности разоблачила группу хакеров, которые в течение двух лет взламывали iPhone. Жертвами еженедельно становились тысячи владельцев смартфонов производства Apple. Для заражения использовалось несколько сайтов, при входе в которые на iPhone пользователя скрыто устанавливалось вредоносное программное обеспечение (ПО).
“Во-первых, изящные атаки были сосредоточены на очень узком поле, а не широко развернуты на массированном использовании (уязвимых мест в защите) iPhone”, — отметила Apple. “Атака затронула меньше дюжины сайтов, специализирующихся на контенте, что касается уйгуров”, — добавила компания, имея в виду население Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в Китае.
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“Во-вторых, все говорит в пользу того, что эта атака на сайты продолжалась недолго — около двух месяцев, а не два года, как утверждает Google”, — отметила Apple. Google в распространенном в пятницу заявлении выразила уверенность в правильности выводов своих экспертов.
Кибератаку против пользователей iPhone разоблачили членами входит в состав службы кибербезопасности Google группы Project Zero, состоящий из так называемых белых хакеров, которые занимаются выявлением уязвимостей популярных электронных устройств. Всего сотрудниками было выявлено 14 дефектов ПО на iPhone. Результаты операции были переданы специалистам Apple 1 февраля. Дефекты были исправлены уже 7 февраля в новой версии операционной системы.
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