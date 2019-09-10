Apple представила три новых iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Apple представила три новых модели iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Компания делает ставку на более простую модель, поскольку потребители не готовы покупать дорогие смартфоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию мероприятия Apple на ее официальном сайте.
Презентация новых продуктов Apple проходила во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния.
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Новые устройства оснащены широкоугольной камерой, а также "ночным" режимом для создания фотографий в темное время суток без использования вспышки. У iPhone 11 две основные камеры, у моделей Pro их три — телеобъектив, обычная камера и ультраширокая камера. Пользователь сможет менять режимы съемки во время создания видео, в том числе переключаться на широкоугольную камеру.
В Pro моделях также появятся усовершенствованные функции редактирования видео, включая возможность корректировать световой и цветовой баланс. Фронтальная камера новинок получила функцию замедленной съемки и широкоугольный объектив, позволяющий Face ID распознавать лицо, в том числе если телефон лежит на столе.
Устройства имеют новый процессор Apple A13. Они могут находиться под водой до 2,5 часа, в отличие от прошлых моделей, рассчитанных на полчаса устойчивости к воде. Удлиненный период пребывания под водой доступен только в модели iPhone 11, модели версии Pro также могут находиться под водой только 30 минут.
Размер экрана iPhone 11 составляет 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro — 5,8 дюйма, у iPhone Pro Max — 6,5 дюйма.
iPhone 11 представлен в белом, черном и красном цветах, а также новых — зеленом, желтом и лавандовом. Стоимость устройства в США составит 699 долларов, iPhone 11 Pro — 999 долларов, iPhone 11 Pro Max — 1099 долларов.
Напомним, в Apple жестко отреагировали на отчет Google, в котором утверждалось в конце августа, что ее служба кибербезопасности разоблачила группу хакеров, в течение двух лет взламывали iPhone. Жертвами еженедельно становились тысячи владельцев смартфонов производства Apple. Для заражения использовалось несколько сайтов, при входе в которые на iPhone пользователя скрыто устанавливалось вредоносное программное обеспечение.