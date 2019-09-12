Капитализация Apple превысила 1 трлн долларов после презентации новых iPhone

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 89618 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115172 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106920 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113517 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121180 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149141 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Капитализация Apple превысила 1 трлн долларов после презентации новых iPhone

Капитализация Apple превысила 1 трлн долларов после презентации новых iPhone

Киев  •  УНН

 • 14293 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Капитализация американской компании Apple превысила 1 трлн долларов, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более 1,010 трлн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

К вечеру среды на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти 223,6 доллара за штуку. Отмечается, что рост составил 3,18%. Таким образом по капитализации компания уступает только Microsoft, чья рыночная стоимость составляет 1,039 трлн долларов.

Как отмечает Reuters, Apple внесла наибольший вклад в рост индексов S&P 500 и NASDAQ в среду, 11 сентября.

Напомним, 10 сентября Apple представила три новых iPhone.

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