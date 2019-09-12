Капитализация Apple превысила 1 трлн долларов после презентации новых iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Капитализация американской компании Apple превысила 1 трлн долларов, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более 1,010 трлн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
К вечеру среды на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти 223,6 доллара за штуку. Отмечается, что рост составил 3,18%. Таким образом по капитализации компания уступает только Microsoft, чья рыночная стоимость составляет 1,039 трлн долларов.
Как отмечает Reuters, Apple внесла наибольший вклад в рост индексов S&P 500 и NASDAQ в среду, 11 сентября.
Напомним, 10 сентября Apple представила три новых iPhone.