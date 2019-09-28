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Apple буде показувати свої фільми в кінотеатрах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Американська компанія Apple планує показувати фільми власного виробництва в кінотеатрах перш, ніж вони будуть з'являтися на стрімінговой майданчику Apple TV+. Про це повідомила в п'ятницю газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.

Apple буде показувати свої фільми в кінотеатрах

За даними видання, представники компанії вже зробили відповідну пропозицію керівництву великих американських мереж кінотеатрів, а також провели консультації з провідними фахівцями індустрії розваг. За даними видання, керівництво компанії зі штаб-квартирою в Купертіно (штат Каліфорнія) дотримується традиційних поглядів на процес випуску картин. Так, планується, що фільми виробництва Apple будуть протягом декількох тижнів показуватися в кінотеатрах, вже після чого будуть з’являтися в стрімінговому сервісі.

За оцінками видання, на такий крок керівництво технологічної компанії зважилося піти з метою залучення до кіновиробництва відомих режисерів і продюсерів, а також в результаті конкуренції з гігантом індустрії потокового мовлення компанією Netflix. Газета підкреслює, що ця компанія зазнає труднощів у переговорах з кіномережами, так як наполягає на тому, щоб прем’єри їх фільмів проводилися одночасно і в кінотеатрах, і на онлайн-платформі. Великі американські кінопрокатники, за інформацією газети, не згодні з таким підходом.

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На презентації 10 вересня керівництво компанії повідомило, що сервіс потокового відео Apple TV+ буде доступний з 1 листопада. Компанія розраховує показувати з його допомогою в тому числі шоу і серіали власного виробництва. Уривки деяких із них показали під час заходу. У компанії підкреслили, що покупці її нових пристроїв отримають річну передплату на Apple TV+. Для інших місячна підписка обійдеться приблизно 5 доларів.

Заснована в 1976 році Apple виробляє, зокрема, крім смартфонів iPhone і планшетних комп’ютерів iPad, комп’ютери iMac, ноутбуки MacBook, музичні плеєри iPod і іншу високотехнологічну техніку. Корпорація є однією з найбільших в світі, її ринкова капіталізація восени 2018 року перевищило 1 трлн доларів, але до моменту останньої презентації знизилася приблизно до 990 млрд доларів. На початку 2018 року Apple заявила, що в найближчі п’ять років вона інвестує в економіку США 350 млрд доларів.

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