Apple будет показывать свои фильмы в кинотеатрах

По данным издания, представители компании уже сделали соответствующее предложение руководству крупных американских сетей кинотеатров, а также провели консультации с ведущими специалистами индустрии развлечений. По данным издания, руководство компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) придерживается традиционных взглядов на процесс выпуска картин. Так, планируется, что фильмы производства Apple будут на протяжении нескольких недель показываться в кинотеатрах, уже после чего будут появляться в стриминговом сервисе.

По оценкам издания, на такой шаг руководство технологической компании решилось пойти с целью привлечения к кинопроизводству известных режиссеров и продюсеров, а также в результате конкуренции с гигантом индустрии потокового вещания компанией Netflix. Газета подчеркивает, что эта компания испытывает трудности в переговорах с киносетями, так как настаивает на том, чтобы премьеры их фильмов проводились одновременно и в кинотеатрах, и на онлайн-платформе. Крупные американские кинопрокатчики, по информации газеты, в корне не согласны с таким подходом.

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На презентации 10 сентября руководство компании сообщило, что сервис потокового видео Apple TV+ будет доступен с 1 ноября. Компания рассчитывает показывать с его помощью в том числе шоу и сериалы собственного производства. Отрывки некоторых из них показали во время мероприятия. В компании подчеркнули, что покупатели ее новых устройств получат годовую подписку на Apple TV+. Для остальных месячная подписка обойдется примерно в 5 долларов.

Основанная в 1976 году Apple производит, в частности, кроме смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одним из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысило 1 трлн долларов, но к моменту последней презентации снизилась примерно до 990 млрд долларов. В начале 2018 года Apple заявила, что в ближайшие пять лет она инвестирует в экономику США 350 млрд долларов.

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