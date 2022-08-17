Apple может представить iPhone 14 в начале сентября – Bloomberg

Детали

Сообщается, что Apple намерен транслировать мероприятие онлайн, а не проводить личные встречи.

Как пишет Bloomberg, новая линия iPhone положит начало осеннего сезона, в ходе которого компания также представит несколько новых компьютеров Mac, iPad, а также три модели Apple Watch.

В то же время, отмечается, что продажи смартфонов начали падать, поскольку потребители справляются с инфляцией и шаткой экономикой.

В компании сообщили поставщикам, что не предусматривают падение спроса, поскольку iPhone хорошо продавались в прошлом квартале.

Стандартный iPhone 14 будет похож на iPhone 13, хотя компания откажется от 5,4-дюймовой "мини" версии и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Отмечается, что это станет первым случаем, когда Apple выпустит iPhone не Pro с дисплеем такого размера.

Самые значительные изменения в iPhone 14 Pro коснутся устройства камеры, которая будет казаться потребителям немного больше. Модели Pro получат 48-мегапиксельную широкоугольную камеру вместе с 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и телефото сенсорами. Apple также планирует улучшить запись видео и время автономной работы.

Добавим

Ранее инсайдеры предполагали, что новый Айфон покажут 14 сентября 2022 года.

Кроме того, в мае Apple сообщила некоторым из своих контрактных производителей, что хочет увеличить производство за пределами Китая.