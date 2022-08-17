Apple може представити iPhone 14 на початку вересня - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Компанія Apple вже 7 вересня може представити нову лінійку iPhone 14. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.
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Повідомляється, що Apple має намір транслювати захід онлайн, а не проводити особисті зустрічі.
Як пише Bloomberg, нова лінія iPhone започаткує осінній сезон, в ході якого компанія також представить кілька нових комп'ютерів Mac, iPad, а також три моделі Apple Watch.
У той же час, зазначається, що продажі смартфонів почали падати, оскільки споживачі справляються з інфляцією та хиткою економікою.
У компанії повідомили постачальників, що не передбачають падіння попиту, оскільки iPhone добре продавалися минулого кварталу.
Стандартний iPhone 14 буде схожий на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель з 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.
Найбільші зміни в iPhone 14 Pro торкнуться пристрою камери, яка здаватиметься споживачам трохи більшою. Моделі Pro отримають 48-мегапіксельну ширококутну камеру разом із 12-мегапіксельною надширококутною та телефотосенсорами. Apple також планує покращити запис відео та час автономної роботи.
Додамо
Раніше інсайдери припускали, що новий Айфон покажуть 14 вересня 2022 року.
Крім того, у травні Apple повідомила деяким зі своїх контрактних виробників, що хоче збільшити виробництво за межами Китаю.