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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106814 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134977 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143454 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129617 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Apple анонсировала iOS 13 в которой появится темный режим

Apple анонсировала iOS 13 в которой появится темный режим

Киев  •  УНН

 • 12555 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Компания Apple во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC анонсировала новую версию iOS 13, в которой появится темный режим, пишет УНН со ссылкой на сайт компании.

В новой версии iOS улучшена производительность, так, приложения открываются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее. Также Apple обновила собственную клавиатуру, добавив в нее свайпы. Кроме того, в iOS добавили возможность делиться звуком со своего устройства на две пары наушников AirPods.

Apple полностью обновила программу “Напоминания”, изменив внешний вид приложения и добавив новые фильтры. Также обновления получили “Заметки”, браузер Safari, почтовый сервис Apple Mail и карты Apple Maps (в них добавили функцию, похожую на Google Street View).

iOS 13 будет доступна для айфонов, начиная с iPhone 6S, и появится в публичном доступе в конце июня.

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