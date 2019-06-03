Apple анонсировала iOS 13 в которой появится темный режим
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Компания Apple во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC анонсировала новую версию iOS 13, в которой появится темный режим, пишет УНН со ссылкой на сайт компании.
В новой версии iOS улучшена производительность, так, приложения открываются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее. Также Apple обновила собственную клавиатуру, добавив в нее свайпы. Кроме того, в iOS добавили возможность делиться звуком со своего устройства на две пары наушников AirPods.
Apple полностью обновила программу “Напоминания”, изменив внешний вид приложения и добавив новые фильтры. Также обновления получили “Заметки”, браузер Safari, почтовый сервис Apple Mail и карты Apple Maps (в них добавили функцию, похожую на Google Street View).
iOS 13 будет доступна для айфонов, начиная с iPhone 6S, и появится в публичном доступе в конце июня.