Apple анонсувала iOS 13 у якій з'явиться темний режим
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Компанія Apple під час щорічної конференції для розробників WWDC анонсувала нову версію iOS 13, в якій з'явиться темний режим, пише УНН з посиланням на сайт компанії.
У новій версії iOS покращена продуктивність, так, додатки відкриваються в два рази швидше, а функція Face ID запускає заблокований екран на 30% швидше. Також Apple оновила власну клавіатуру, додавши до неї свайпи. Крім того, в iOS додали можливість ділитися звуком зі свого пристрою на дві пари навушників AirPods.
Apple повністю оновила програму “Нагадування”, змінивши зовнішній вигляд програми і додавши нові фільтри. Також оновлення отримали “Нотатки”, браузер Safari, поштовий сервіс Apple Mail і карти Apple Maps (в них додали функцію, схожу на Google Street View).
iOS 13 буде доступна для айфонів, починаючи з iPhone 6S, і з’явиться в публічному доступі в кінці червня.