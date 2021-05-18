Апелляцию на домашний арест Медведчука рассмотрят 21 мая

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"Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины IX созыва, члена политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 13 мая 2021 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 21 мая 2021 года (12 ч. 00 мин.)", - говорится в сообщении.

Детали

Уже определен и состав суда: судья-докладчик Лашевич, судьи Росик, Ященко.

Что было ранее

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет.

Однако, прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Решение суда первой инстанции обжаловали и сторона защиты, и обвинения.

Перед этим, 12 мая, Медведчук был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.