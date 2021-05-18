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The Guardian

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Апеляцію на домашній арешт Медведчука розглянуть 21 травня

Київ • УНН

 • 18162 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Київський апеляційний суд призначив розгляд апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука на 12:00 п'ятниці, 21 травня. Про це УНН повідомили у пресслужбі суду.

Апеляцію на домашній арешт Медведчука розглянуть 21 травня

Цитата:

"Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні стосовно народного депутата України IX скликання, члена політичної партії "Опозиційна платформа – за життя". Розгляд апеляційних скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного М., призначено на 21 травня 2021 року (12 год. 00 хв.)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Уже визначено й склад суду: суддя-доповідач В.М. Лашевич, судді Росік Т.В., Ященко М.А.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня. На нього надягли електронний браслет.

Одначе, прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Рішення суду першої інстанції оскаржили і сторона захисту, і обвинувачення.

Перед цим, 12 травня, Медведчук був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

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