Апелляционный суд изменил меру пресечения стрелку, ранившему полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Александру Федорченко, подозреваемому в ранении сотрудника полиции возле Соломенского районного суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, с личной поруки на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
Коллегия судей отменила постановление следственного судьи Шевченковского райсуда столицы и частично удовлетворила ходатайство следователя Шевченковского управления полиции.
"Применить в отношении подозреваемого Федорченко А.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом подозреваемому круглосуточно покидать место своего проживания", - говорится в постановлении суда.
Также судьи Апелляционного суда обязали подозреваемого прибывать по каждому требованию следователя, прокурора и суда, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.
Срок действия постановления определен до 15 апреля 2018 года.
Ранее суд отпустил на поруки народных депутатов Александра Федорченко, который 15 февраля открыл огонь возле Соломенского райсуда Киева, где рассматривали дело мэра Одессы Геннадия Труханова.