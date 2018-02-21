Апеляційний суд змінив запобіжний захід стрілку, який поранив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Олександру Федорченку, підозрюваному у пораненні співробітника поліції біля Солом’янського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, з особистої поруки на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.
Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду столиці й частково задовольнила клопотання слідчого Шевченківського управління поліції.
"Застосувати відносно підозрюваного Федорченка О.М. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною підозрюваному цілодобово покидати місце свого проживання", - йдеться в ухвалі суду.
Також судді Апеляційного суду зобов’язали підозрюваного прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.
Термін дії ухвали визначений до 15 квітня 2018 року.
Раніше суд відпустив на поруки народних депутатів Олександра Федорченка, який 15 лютого відкрив вогонь біля Солом’янського райсуду Києва, де розглядали справу міського голови Одеси Геннадія Труханова.