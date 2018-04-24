Апелляционный суд завтра будет решать, где будут слушать дело главы Госаудитслужбы

"Рассмотрение состоится завтра в 9:40", - сказали в САП.

Председательствующий по этому делу судья Сергей Новов.

Напомним, 13 апреля Подольский районный суд Киева во время подготовительного заседания принял решение о передаче обвинительного акта в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в Апелляционный суд Киева для определения подсудности в этом уголовном производстве. Суд считает, что это производство им не подсудное.

2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.

Как сообщал УНН, в январе 2018 года голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.

Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.