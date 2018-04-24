Апеляційний суд завтра визначатиме, де слухатимуть справу голови Держаудитслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Апеляційний суд Києва завтра розпочне розгляд справи щодо визначення підсудності у кримінальному провадженні за обвинуваченням голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у незаконному збагаченні. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
“Розгляд відбудеться завтра о 9:40”, — сказали у САП.
Головуючий у цій справі суддя Сергій Новов.
Нагадаємо, 13 квітня Подільський районний суд Києва під час підготовчого засідання ухвалив рішення про передачу обвинувального акту щодо голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності у цьому кримінальному провадженні. Суд вважає, що це провадження їм не підсудне.
2 квітня 2018 року САП направила до суду справу щодо голови Держаудитслужби.
Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.
Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.