Апелляционный суд оставил Савченко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда о продлении срока содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко до 23 декабря. Об этом сообщил УНН адвокат Александр Шадрин.
"Оставили в силе (решение суда о продлении срока содержания под стражей Надежды Савченко - ред.)", - сказал он.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко до 23 декабря этого года.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.