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Апеляційний суд залишив Савченко під вартою

Апеляційний суд залишив Савченко під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду про продовження строку тримання під вартою народного депутата України Надії Савченко до 23 грудня. Про це повідомив УНН адвокат Олександр Шадрін.

"Залишили у силі (рішення суду про продовження строку тримання під вартою Надії Савченко – ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко до 23 грудня цього року. 

Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України. 

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