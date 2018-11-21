Апеляційний суд залишив Савченко під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду про продовження строку тримання під вартою народного депутата України Надії Савченко до 23 грудня. Про це повідомив УНН адвокат Олександр Шадрін.
"Залишили у силі (рішення суду про продовження строку тримання під вартою Надії Савченко – ред.)", - сказав він.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко до 23 грудня цього року.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.