Апелляционный суд оставил под стражей экс-нардепа Шепелева
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Шепелева А.А., — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.
Таким образом, Шепелев остается под стражей до 8 апреля.
Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, в отношении него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).
Как сообщал УНН, 10 февраля Печерский райсуд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.