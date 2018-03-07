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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Апелляционный суд оставил под стражей экс-нардепа Шепелева

Апелляционный суд оставил под стражей экс-нардепа Шепелева

Киев  •  УНН

 • 7830 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Шепелева А.А., — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.

Таким образом, Шепелев остается под стражей до 8 апреля.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, в отношении него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщал УНН, 10 февраля Печерский райсуд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

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