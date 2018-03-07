Апеляційний суд залишив під вартою екс-нардепа Шепелєва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Олександра Шепелєва. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
“За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 лютого 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Шепелева О.О., — без задоволення”, — сказано у повідомленні.
Таким чином, О.Шепелєв залишається під вартою до 8 квітня.
Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа О.Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).
Як повідомляв УНН, 10 лютого Печерський райсуд обрав О.Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.