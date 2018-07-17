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Апелляционный суд оставил под арестом имущество аэропорта "Одесса"

Апелляционный суд оставил под арестом имущество аэропорта "Одесса"

Киев  •  УНН

 • 10452 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Арестованые в ходе расследования коррупционной схемы отчуждения коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" недвижимость и корпоративные права общей стоимостью более 2 млрд грн переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Апелляционный суд г. Киева 16 июля 2018 оставил без удовлетворения жалобу ООО "Международный аэропорт Одесса" и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" о снятии ареста из упомянутых активов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Арест на активы аэропорта "Одесса" наложен в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования. Это произошло в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (конечными владельцами которого на тот момент были местные одесские предприниматели) ООО "Международный аэропорт" Одесса ", в уставный фонд которого было передано имущество КП "Международный аэропорт "Одесса". В созданном ООО местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.

29 марта 2018 Соломенский районный суд города Киева принял решение о передаче недвижимого имущества (общей площадью более 65 тыс. кв. м) международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет (ООО "Международный аэропорт "Одесса" ) в управление АРМА.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

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