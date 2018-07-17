Апелляционный суд оставил под арестом имущество аэропорта "Одесса"

Арест на активы аэропорта "Одесса" наложен в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).



Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования. Это произошло в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (конечными владельцами которого на тот момент были местные одесские предприниматели) ООО "Международный аэропорт" Одесса ", в уставный фонд которого было передано имущество КП "Международный аэропорт "Одесса". В созданном ООО местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.



29 марта 2018 Соломенский районный суд города Киева принял решение о передаче недвижимого имущества (общей площадью более 65 тыс. кв. м) международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет (ООО "Международный аэропорт "Одесса" ) в управление АРМА.



Напомним, Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.