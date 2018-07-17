Апеляційний суд залишив під арештом майно аеропорту "Одеса"

Арешт на активи аеропорту "Одеса" накладено в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Одеської міської ради та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України).



Як встановило слідство, у 2011 році, всупереч вимогам законодавства, відбулось відчуження комунального майна міжнародного аеропорту "Одеса" на користь суб’єктів господарювання. Це сталося в результаті створення Одеською міською радою та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" (кінцевими власниками якого на той момент були місцеві одеські підприємці) ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", до статутного фонду якого було передано майно КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". У створеному ТОВ місцева громада отримала частку в розмірі 25% акцій, решта 75% акцій відійшли приватним власникам.



29 березня 2018 року Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив рішення про передачу нерухомого майна (загальною площею понад 65 тис. кв. м) міжнародного аеропорту "Одеса" та 75% акцій компанії, яка ним володіє (ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса") в управління АРМА.



Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка.