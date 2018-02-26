Апелляционный суд отказал САП в аресте Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева отказал САП в изменении меры пресечения с взятия на поруки на арест для мэра Одессы Геннадия Труханова, передает корреспондент УНН.
"Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Печерского районного суда от 15 февраля ... оставить без изменений, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения", - говорится в резолютивной части судебного решения.
Стоит отметить, что такое решение возмутило присутствующих в зале, которые начали выкрикивать: "Позор!", "Продажный суд!".
Как сообщал УНН, САП подала ходатайство в Соломенский райсуд Киева об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Суд перенес заседание по отстранению Труханова на 27 февраля.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили под личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Труханову и его заместителю.