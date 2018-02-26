Апеляційний суд відмовив САП в арешті Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва відмовив САП у зміні запобіжного заходу із взяття на поруки на арешт для мера Одеси Геннадія Труханова, передає кореспондент УНН.
“Колегія суддів ухвалила: ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 15 лютого... залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення”, — йдеться у резолютивній частині судового рішення.
Варто зазначити, що таке рішення обурило присутніх у залі, які почали вигукувати: “Ганьба!”, “Продажний суд!”.
Як повідомляв УНН, САП подала клопотання до Солом’янського райсуду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд переніс засідання щодо відсторонення Г.Труханова на 27 лютого.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.
15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.
Заступника мера Одеси Павла Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата. У САП оскаржили запобіжний захід Г.Труханову і його заступнику.