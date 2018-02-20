Апелляционный суд отменил штраф для Сытника
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского районного суда, согласно которому директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника было признано виновным в совершении административного правонарушения и определено ему штраф в сумме 1,7 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на сообщение суда.
Согласно сообщению, суд в понедельник принял решение об отмене решения суда первой инстанции и закрыл дело в отношении А.Сытника в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.
Напомним, 17 января Соломенский районный суд Киева оштрафовал директора НАБУ на 1,7 тыс. грн за административные правонарушения по обращению НАПК.
13 ноября в НАПК сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ Артема Сытника.