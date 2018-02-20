Апеляційний суд скасував штраф для Ситника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва скасував рішення Солом’янського районного суду, відповідно до якого директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення і визначено штраф у сумі 1,7 тис. грн, передає УНН з посиланням на повідомлення суду.
Згідно з повідомленням, суд у понеділок ухвалив рішення про скасування рішення суду першої інстанції та закрив справу щодо Ситника у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.
Нагадаємо, 17 січня Солом’янський районний суд Києва оштрафував директора НАБУ на 1,7 тис. грн за адмінправопорушення за зверненням НАЗК.
13 листопада у НАЗК повідомили, що направили до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора НАБУ Артема Ситника.