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Апеляційний суд скасував штраф для Ситника

Апеляційний суд скасував штраф для Ситника

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва скасував рішення Солом’янського районного суду, відповідно до якого директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення і визначено штраф у сумі 1,7 тис. грн, передає УНН з посиланням на повідомлення суду.

Згідно з повідомленням, суд у понеділок ухвалив рішення про скасування рішення суду першої інстанції та закрив справу щодо Ситника у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, 17 січня Солом’янський районний суд Києва оштрафував директора НАБУ на 1,7 тис. грн за адмінправопорушення за зверненням НАЗК.

13 листопада у НАЗК повідомили, що направили до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора НАБУ Артема Ситника.

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