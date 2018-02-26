Апелляционный суд начал заседание по рассмотрению жалобы на меру пресечения Труханову
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы САП на меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, передает корреспондент УНН.
Стоит отметить, что сегодня суд отложил до 12 марта рассмотрение аналогичной жалобы относительно меры пресечения заместителю Труханова Павлу Вугельману из-за непоступления в суд материалов дела.
Как сообщал УНН, САП подала ходатайство в Соломенский райсуд Киева об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Суд перенес заседание по отстранению Труханова на 27 февраля.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Труханову и его заместителю.