Апеляційний суд розпочав засідання з розгляду скарги на запобіжний захід Труханову
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги САП на запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, передає кореспондент УНН.
Варто зазначити, що сьогодні суд відклав до 12 березня розгляд аналогічної скарги щодо запобіжного заходу заступникові Труханова Павлу Вугельману через ненадходження до суду матеріалів справи.
Як повідомляв УНН, САП подала клопотання до Солом’янського райсуду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд переніс засідання щодо відсторонення Г.Труханова на 27 лютого.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.
15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.
Заступника мера Одеси Павла Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата. У САП оскаржили запобіжний захід Г.Труханову і його заступнику.