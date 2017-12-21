Апелляционный суд Харьковской области оставил Дронова под арестом
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 21 декабря. УНН. Апелляционный суд Харьковской области не удовлетворил ходатайство стороны защиты фигуранта кровавой харьковской ДТП Геннадия Дронова и оставил его в СИЗО до 10 февраля 2018 включительно, без права внесения залога, передает корреспондент УНН.
Как заявили адвокаты Дронова, они планируют обжаловать решение в высших инстанциях.
"Решение апелляционного суда было для нас, к сожалению, ожидаемым. Мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Мой подзащитный чувствует себя до сих пор плохо, похудел на 12-15 килограммов", - заявил изданию УНН адвокат Дронова Сергей Перепелица.
Сторона же обвинения решением апелляционного суда осталась довольна.
"Сегодня мы получили уже второе судебное решение об избрании меры пресечения подозреваемому, которое подтвердило объективность подозрения и наличие рисков. Прокуратура считает содержания под стражей единственным возможным мерой пресечения в этой ситуации", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.
Напомним, что ранее Киевский райсуд. Харькова продолжил Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей в учреждении исполнения наказаний № 27 сроком на 60 суток - до 10 февраля 2018 включительно, без права внесения залога.
Также напомним, что другой участнице кровавого ДТП на Сумской - водителю Лексуса Елене Зайцевой суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца - до 10 февраля 2018 включительно без права внесения залога. Во время последнего заседания Зайцева признала свою вину и заявила, что больше никогда не сядет за руль.