Апеляційний суд Харківської області залишив Дронова під арештом
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Апеляційний суд Харківської області не задовольнив клопотання сторони захисту фігуранта кривавої харківської ДТП Генадія Дронова та залишив його у СІЗО до 10 лютого 2018 року включно, без права внесення застави, передає кореспондент УНН.
Як заявили адвокати Дронова, вони планують оскаржити рішення у вищих інстанціях.
“Рішення апеляційного суду було для нас, на жаль, очікуваним. Ми будемо звертатися у європейський суд з прав людини. Мій підзахисний відчуває себе й досі погано, схуд на 12-15 кілограмів” - заявив виданню УНН адвокат Дронова Сергій Перепелиця.
Сторона ж обвинувачення рішенням апеляційного суду лишилася задоволена.
"Сьогодні ми отримали вже друге судове рішення щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному, яке підтвердило об‘єктивність підозри та наявність ризиків. Прокуратура вважає тримання під вартою єдиним можливим запобіжним заходом у цій ситуації",- сказала прес-секретар прокуратури Харківскої області Віта Дубовик.
Нагадаємо, що раніше Київський райсуд м. Харкова продовжив Дронову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в установі виконання покарань № 27 строком на 60 діб - до 10 лютого 2018 року включно, без права внесення застави.
Також нагадаємо, що іншій учасниці кривавої ДТП на Сумскій - водійці Лексусу Олені Зайцевій суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці - до 10 лютого 2018 року включно без права внесення застави. Під час останнього засідання Зайцева визнала свою провину та заявила, що більш ніколи не сяде за кермо.