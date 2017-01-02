Апелляционный суд 3 и 4 января определит подсудность по делу экс-депутатов Верховного Совета Крыма

Пресс-секретарь сообщила, что во вторник и среду Апелляционный суд Киева рассмотрит вопрос об определении суда, который будет рассматривать обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А.А., Ильясова Р.И., Иоффе Г.А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.З., Шувайникова С.И., обвиняемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Она добавила, что первое судебное заседание начнется в 11.30.

Напомним, прокуратурой Автономной Республики Крым направлены в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которым инкриминируется государственная измена.