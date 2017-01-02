Апеляційний суд 3 і 4 січня визначить підсудність щодо справи екс-депутатів Верховної Ради Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Апеляційний суд Києва 3 і 4 січня визначить підсудність розгляду справ за обвинуваченням колишніх депутатів Верховної Ради Криму. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
Прес-секретар повідомила, що у вівторок та середу Апеляційний суд м.Києва розгляне питання щодо визначення суду, який буде розглядати обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарєва К.М., Гафарова Е.С., Заїченка А.А., Ільясова Р.І., Іоффе Г.А., Кличнікова В.М., Нахлупіна В.Г., Фікса Є.З., Шувайникова С.І., які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
Вона додала, що перше судове засідання розпочнеться об 11.30.
Нагадаємо, прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до суду обвинувальні акти стосовно 11 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яким інкримінується державна зрада.