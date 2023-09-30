Апелляция Дюбуа не помешает Усику и Фьюри провести чемпионский бой - промоутер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Возможное назначение реваншного боя с Даниэлем Дюбуа не помешает Александру Усику подраться с Тайсоном Фьюри. Об этом рассказал промоутер боксеров Фрэнк Уоррен порталу talkSPORT, пишет УНН.
Детали
В августе Усик остановил Дюбуа нокаутом в девятом раунде в польском Вроцлаве, сохранив свои пояса IBF, WBO, WBA и IBO. Поединок был приостановлен в пятом раунде из-за зафиксированного судьей удара Дюбуа украинцу ниже пояса. Взяв несколько минут на восстановление, Усик возобновил поединок и еще до конца раунда выполнил один из самых мощных ударов вечера с левой руки.
Однако, в начале сентября промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил, что их команда подала апелляцию на результат боя его подопечного.
Впрочем, промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий как Дюбуа, так и Фьюри, заявил, что бой между боксерами состоится при любом сценарии. Промоутер отметил, что ВWBA может назначить реванш боксеров в будущем. Однако, такой поединок может состояться лишь после определения нового абсолютного чемпиона между Усиком и Фьюри.
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"Мы ждем ответа WBA. Они его пока не предоставили. Я надеюсь, мы будем успешными [в своей апелляции] и Даниэлю назначат драться с Усиком. Тогда мы с этим разберемся. Но это не станет помехой этому бою [между Усиком и Фьюри]", - заявил промоутер.
Напомним
Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на чемпионский бой в супертяжелом весе в Саудовской Аравии. Бой может состояться 23 декабря или где-то в январе.