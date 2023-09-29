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Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій: очікується взимку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракти на чемпіонський бій у суперважкій вазі в Саудівській Аравії, передає УНН із посиланням на ESPN.

Деталі

За словами джерел, бій може відбутися 23 грудня або десь у січні. Відомо, що зустріч пройде в Саудівській Аравії.

Додамо, що Ф'юрі 28 жовтня має провести бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Додамо

Ф'юрі, чемпіон WBC, і Усик, який володіє титулами WBA, IBF і WBO, вели переговори про бій у квітні минулого року на лондонському стадіоні "Вемблі", але перемовини зірвалися.

Українські Національні Новини

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