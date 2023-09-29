Усик и Фьюри подписали контракт на бой: ожидается зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на чемпионский бой в супертяжелом весе в Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на ESPN.
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По словам источников, бой может состояться 23 декабря или где-то в январе. Известно, что встреча пройдет в Саудовской Аравии.
Добавим, что Фьюри 28 октября должен провести бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Добавим
Фьюри, чемпион WBC, и Усик, владеющий титулами WBA, IBF и WBO, вели переговоры о бое в апреле прошлого года на лондонском стадионе "Уэмбли", но переговоры сорвались.