Апеляція Дюбуа не завадить Усику та Ф'юрі провести чемпіонський бій - промоутер

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У серпні Усик зупинив Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді у польському Вроцлаві, зберігши свої пояси IBF, WBO, WBA та IBO. Поєдинок було призупинено у п'ятому раунді через зафіксований суддею удар Дюбуа українцеві нижче поясу. Взявши кілька хвилин на відновлення, Усик поновив поєдинок і ще до кінця раунду виконав один з найпотужніших ударів вечора з лівої руки.

Однак, на початку вересня промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа Френк Воррен заявив, що їхня команда подала апеляцію на результат бою його підопічного.

Втім, промоутер Френк Воррен, який представляє як Дюбуа, так і Ф'юрі, заявив, що бій між боксерами відбудеться за будь-якого сценарію. Промоутер зазначив, що ВWBA може призначити реванш боксерів у майбутньому. Однак, такий поєдинок може відбутися лише після визначення нового абсолютного чемпіона між Усиком і Ф'юрі.

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"Ми чекаємо на відповідь WBA. Вони її поки не надали. Я сподіваюся, ми будемо успішними [у своїй апеляції] і Даніелю призначать битися з Усиком. Тоді ми з цим розберемося. Але це не стане на заваді цьому бою [між Усиком та Ф'юрі]", - заявив промоутер.

Нагадаємо

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракти на чемпіонський бій у суперважкій вазі в Саудівській Аравії. Бій може відбутися 23 грудня або десь у січні.