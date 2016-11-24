АП: П.Порошенко обсудит с лидерами ЕС судьбу Соглашения об ассоциации и реформы в Украине

"В повестке дня саммита обсуждение процесса реформ в Украине, в том числе политических и экономических реформ, в том числе при поддержке Евросоюза. Глава государства обсудит с руководством ЕС ситуацию вокруг Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, секторальное сотрудничество в различных сферах, в частности в области юстиции, свободы и безопасности", - отметили в пресс-службе АПУ.

Среди вопросов повестки дня, сообщили в АП, также процесс либерализации визового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Кроме этого участники саммита на высшем уровне обсудят вопросы торгового сотрудничества, в том числе временное применение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и секторальное сотрудничество в сферах энергетики и транспорта.

"Стороны обсудят ситуацию в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, незаконное присоединение Автономной Республики Крым и Севастополя Россией, состояние реализации Минских соглашений, а также политику санкций в отношении России", - сказали в пресс-службе.

На саммите речь пойдет, по информации АПУ, и о текущих событиях в Европейском Союзе.

По результатам саммита запланировано подписание ряда двусторонних документов между Украиной и ЕС, добавили в пресс-службе.