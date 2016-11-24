АП: П.Порошенко обговорить з лідерами ЄС долю Угоди про асоціацію та реформи в Україні

"В порядку денному саміту обговорення процесу реформ в Україні, зокрема політичних та економічних реформ, в тому числі за підтримки Євросоюзу. Глава держави обговорить з керівництвом ЄС ситуацію навколо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, секторальну співпрацю в різних сферах, зокрема в галузі юстиції, свободи та безпеки", - зазначили у прес-службі АПУ.

Серед питань порядку денного, повідомили в АП, також процес лібералізації візового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Крім цього учасники саміту на вищому рівні обговорять питання торговельної співпраці, в тому числі тимчасове застосування поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі та секторальне співробітництво в сферах енергетики і транспорту.

"Сторони обговорять ситуацію в окупованих районах Донецької і Луганської областей, незаконне приєднання Автономної Республіки Крим та Севастополя Росією, стан реалізації Мінських угод, а також політику санкцій щодо Росії", - сказали у прес-службі.

На саміті йтиметься, за інформацією АПУ, і про поточні події у Європейському Союзі.

За результатами саміту заплановано підписання низки двосторонніх документів між Україною та ЄС, додали у прес-службі.