Геращенко связал задержание сына Авакова с "политической борьбой" главы МВД и Саакашвили

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12964 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73501 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137454 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110040 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112110 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109614 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102059 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Геращенко связал задержание сына Авакова с "политической борьбой" главы МВД и Саакашвили

Геращенко связал задержание сына Авакова с "политической борьбой" главы МВД и Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 11037 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава действует в интересах экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили и сегодняшнее задержание сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра связано с противостоянием главы МВД и Саакашвили. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Для меня очевидно, что проект „Национальное антикоррупционное бюро“ как новый правоохранительный орган окончательно провален. НАБУ используется в узких политических интересах группы лиц, в данном случае это группа Саакашвили, человек которого, Углава, работает первым заместителем председателя НАБУ. Он выполняет не задачи охраны закона Украины по борьбе с коррупцией, а задачи по борьбе с политическими противниками Саакашвили”, — сказал он, комментируя задержание сегодня детективами НАБУ сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра.

Кроме того, А.Геращенко отметил, что Аваков давно выступал против Саакашвили и “против его действий по развалу нашей страны изнутри”.

По его словам, сына Авакова “взяли в заложники” из-за неудачного прорыва М.Саакашвили в Украине и “неудачного Майдана” у стен Верховной Рады.

А.Геращенко добавил, что разговоров о сыне Авакова и “деле рюкзаков” Нацгвардии уже три года и в НАБУ было время разобраться с этим вопросом по существу.

“По моей информации, это совершенно заангажированное политическое обвинение, не имеющие никаких логических оснований”, — подчеркнул А.Геращенко.

Как сообщал УНН, сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра задержали в Киеве .

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