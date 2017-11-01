Геращенко связал задержание сына Авакова с "политической борьбой" главы МВД и Саакашвили

“Для меня очевидно, что проект „Национальное антикоррупционное бюро“ как новый правоохранительный орган окончательно провален. НАБУ используется в узких политических интересах группы лиц, в данном случае это группа Саакашвили, человек которого, Углава, работает первым заместителем председателя НАБУ. Он выполняет не задачи охраны закона Украины по борьбе с коррупцией, а задачи по борьбе с политическими противниками Саакашвили”, — сказал он, комментируя задержание сегодня детективами НАБУ сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра.

Кроме того, А.Геращенко отметил, что Аваков давно выступал против Саакашвили и “против его действий по развалу нашей страны изнутри”.

По его словам, сына Авакова “взяли в заложники” из-за неудачного прорыва М.Саакашвили в Украине и “неудачного Майдана” у стен Верховной Рады.

А.Геращенко добавил, что разговоров о сыне Авакова и “деле рюкзаков” Нацгвардии уже три года и в НАБУ было время разобраться с этим вопросом по существу.

“По моей информации, это совершенно заангажированное политическое обвинение, не имеющие никаких логических оснований”, — подчеркнул А.Геращенко.

Как сообщал УНН, сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра задержали в Киеве .