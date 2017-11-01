Геращенко пов'язав затримання сина Авакова з "політичною боротьбою" глави МВС і Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що заступник глави Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава діє в інтересах екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі і сьогоднішнє затримання сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра пов’язано з протистоянням Авакова і Саакашвілі. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Для мене очевидно, що проект „Національне антикорупційне бюро“ як новий правоохоронний орган остаточно провалений. НАБУ використовується у вузьких політичних інтересах групи осіб, в даному випадку це група Саакашвілі, людина якого, Углава, працює першим заступником голови НАБУ. Він виконує не завдання охорони закону України по боротьбі з корупцією, а завдання по боротьбі з політичними противниками Саакашвілі”, — сказав він, коментуючи затримання сьогодні детективами НАБУ сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра.
Окрім того, А.Геращенко зазначив, що А.Аваков давно виступав проти М.Саакашвілі і “проти його дій по розвалу нашої країни зсередини”.
За його словами, сина А.Авакова “взяли в заручники” через невдалий прориву М.Саакашвілі в Україну і “невдалого Майдану” біля стін Верховної Ради.
А.Геращенко додав, що розмов про сина А.Авакова і “справі рюкзаків” Нацгвардії вже три роки і у НАБУ був час розібратися з цим питанням по суті.
“За моєю інформацією, це абсолютно заангажоване політичне звинувачення, що не має ніяких логічних підстав”, — підкреслив А.Геращенко.
Як повідомляв УНН, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра затримали у Києві.