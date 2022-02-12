Антон Геращенко: возвращение вопроса Крыма в политическую повестку дня разозлило Путина

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"Посмотрев на очевидно хамские выходки Путина во время переговоров с Макроном в Кремле я, наконец, понял, с чем связано осенне-зимнее обострение у фюрера РФ. До того, я все не мог сложить пазлы, почему вдруг Путин с октября прошлого года стал посылать в адрес Запада и Украины все более и более жёсткие посылы о возможной войне в Европе.

На мой взгляд, причина этих действий недофюрера РФ в том, что к 30-летию Независимости Украины по инициативе Владимира Зеленского прошёл дипломатический саммит "Крымская платформа", который впервые после 7 лет замалчивания проблемы вернул вопрос о временной окупации Крыма в повестку дня", - выразил мнение Геращенко.

При этом он напомнил, что по состоянию на 2021 год, "почти через 8 лет после оккупации, ни одно государство так и не выдало официальных правовых актов о признании Крыма частью России".

"Думаю, что именно после "Крымской платформы", которая стала для него "последней каплей", Владимир Путин поручил военно-дипломатическому руководству РФ подготовить масштабный план давления на Запад с целью отказаться от европейской и евроатлантической интеграции Украины", - считает советник главы МВД.

В этот план, как отмечает Геращенко, и входят "как бряцание оружием у границ Украины, так и масштабная информационная и дезинформационная компания, игры разведок, кибервойна".

"На сегодня Запад снова как в 38-39 году стоит перед выбором - идти на поводу агрессора и "умиротворять" его за счёт интересов Украины, или объединится и выступить единым фронтом против Путина", - отметил Геращенко.

При этом он подчеркнул, что Запад "почти един в желании защитить интересы Украины". "И даже присылает самолёты с легким вооружением (правда лучше бы присылали корабли…)", - добавил он.

"На деле, остановить Путина может только чёткое понимание того, что в случае очередного вторжения в Украину, не важно с какого направления и под каким лозунгом, Запад должен откажется от покупки нефти/газа в РФ и других основных экспортных товаров. А также заблокировать любые инвестиции и экономические отношения с РФ. И да, западным лидерам надо найти в себе смелость и признать признать - Новая Холодная война началась!" - считает советник главы МВД.

"Думаю, что Путин сейчас блефует, сознательно повышая градус напряжённости для того, чтобы выторговать себе у Запада отказ от санкций за оккупацию Крыма и для того, чтобы Запад де-факто признал оккупированный украинский Крым частью РФ. А также дал если не публичные, то неформальные гарантии отказа от перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС. Именно для этого Путиным и устроен весь этот спектакль.

Если же это будет не блеф, а реальность, то будем делать так, как советовал Уинстон Черчиль - "никогда, никогда не сдавайтесь!…" - подытожил Геращенко.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.