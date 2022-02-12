Антон Геращенко: возвращение вопроса Крыма в политическую повестку дня разозлило Путина

ukru
15 марта, 19:03 • 100512 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129463 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116309 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110449 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100969 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97768 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85330 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118589 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124992 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126940 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 119398 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 40802 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 32782 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 20022 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 37083 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118590 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118875 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257265 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286743 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223207 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103175 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124992 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110047 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127416 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129544 просмотра
Актуальное
Антон Геращенко: возвращение вопроса Крыма в политическую повестку дня разозлило Путина

Антон Геращенко: возвращение вопроса Крыма в политическую повестку дня разозлило Путина

Киев • УНН

 • 169594 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что после саммита "Крымской платформы", с возвратом вопроса о временной оккупации Крыма в повестку дня, президент России Владимир Путин поручил военно-дипломатическому руководству РФ подготовить масштабный план давления на Запад с целью отказаться от европейской и евроатлантической интеграции Украины. Об этом он написал в Facebook, информирует УНН.

Цитата:

"Посмотрев на очевидно хамские выходки Путина во время переговоров с Макроном в Кремле я, наконец, понял, с чем связано осенне-зимнее обострение у фюрера РФ. До того, я все не мог сложить пазлы, почему вдруг Путин с октября прошлого года стал посылать в адрес Запада и Украины все более и более жёсткие посылы о возможной войне в Европе.

На мой взгляд, причина этих действий недофюрера РФ в том, что к 30-летию Независимости Украины по инициативе Владимира Зеленского прошёл дипломатический саммит "Крымская платформа", который впервые после 7 лет замалчивания проблемы вернул вопрос о временной окупации Крыма в повестку дня", - выразил мнение Геращенко.

При этом он напомнил, что по состоянию на 2021 год, "почти через 8 лет после оккупации, ни одно государство так и не выдало официальных правовых актов о признании Крыма частью России".

"Думаю, что именно после "Крымской платформы", которая стала для него "последней каплей", Владимир Путин поручил военно-дипломатическому руководству РФ подготовить масштабный план давления на Запад с целью отказаться от европейской и евроатлантической интеграции Украины", - считает советник главы МВД.

В этот план, как отмечает Геращенко, и входят "как бряцание оружием у границ Украины, так и масштабная информационная и дезинформационная компания, игры разведок, кибервойна".

"На сегодня Запад снова как в 38-39 году стоит перед выбором - идти на поводу агрессора и "умиротворять" его за счёт интересов Украины, или объединится и выступить единым фронтом против Путина", - отметил Геращенко.

При этом он подчеркнул, что Запад "почти един в желании защитить интересы Украины". "И даже присылает самолёты с легким вооружением (правда лучше бы присылали корабли…)", - добавил он.

"На деле, остановить Путина может только чёткое понимание того, что в случае очередного вторжения в Украину, не важно с какого направления и под каким лозунгом, Запад должен откажется от покупки нефти/газа в РФ и других основных экспортных товаров. А также заблокировать любые инвестиции и экономические отношения с РФ. И да, западным лидерам надо найти в себе смелость и признать признать - Новая Холодная война началась!" - считает советник главы МВД.

"Думаю, что Путин сейчас блефует, сознательно повышая градус напряжённости для того, чтобы выторговать себе у Запада отказ от санкций за оккупацию Крыма и для того, чтобы Запад де-факто признал оккупированный украинский Крым частью РФ. А также дал если не публичные, то неформальные гарантии отказа от перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС. Именно для этого Путиным и устроен весь этот спектакль.

Если же это будет не блеф, а реальность, то будем делать так, как советовал Уинстон Черчиль - "никогда, никогда не сдавайтесь!…" - подытожил Геращенко.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы