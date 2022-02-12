Антон Геращенко: повернення питання Криму до політичного порядку денного розізлило Путіна

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"Подивившись на очевидно хамські витівки Путіна під час переговорів з Макроном у Кремлі, я нарешті зрозумів, із чим пов'язане осінньо-зимове загострення у фюрера РФ. До того, я все не міг скласти пазли, чому раптом Путін з жовтня минулого року став посилати на адресу Заходу та України дедалі більш жорсткі посили про можливу війну в Європі.

На мій погляд, причина цих дій недофюрера РФ у тому, що до 30-річчя Незалежності України з ініціативи Володимира Зеленського пройшов дипломатичний саміт "Кримська платформа", який вперше після 7 років замовчування проблеми повернув питання про тимчасову окупацію Криму до порядку денного", - висловив думку Геращенко.

При цьому він нагадав, що станом на 2021 рік, "майже через 8 років після окупації, жодна держава так і не видала офіційних правових актів про визнання Криму частиною Росії".

"Думаю, що саме після "Кримської платформи", яка стала для нього "останньою краплею", Володимир Путін доручив військово-дипломатичному керівництву РФ підготувати масштабний план тиску на Захід із метою відмовитись від європейської та євроатлантичної інтеграції України", - вважає радник голови МВС.

До цього плану, як вказує Геращенко, і входять "як брязкання зброєю біля кордонів України, так і масштабна інформаційна та дезінформаційна компанія, ігри розвідок, кібервійна".

"На сьогодні Захід знову як у 38-39 році стоїть перед вибором – йти на поводу агресора та "утихомирювати" його за рахунок інтересів України, або об'єднатися і виступити єдиним фронтом проти Путіна", - зауважив Геращенко.

При цьому він підкреслив, що Захід "майже єдиний у бажанні захистити інтереси України". "І навіть надсилає літаки з легким озброєнням (правда краще б надсилали кораблі…)", - додав він.

"Насправді, зупинити Путіна може лише чітке розуміння того, що у разі чергового вторгнення в Україну, не важливо з якого напрямку та під яким гаслом, Захід має відмовитись від купівлі нафти/газу в РФ та інших основних експортних товарів. А також заблокувати будь-які інвестиції та економічні відносини з РФ. І так, західним лідерам треба знайти в собі сміливість та визнати визнати – Нова Холодна війна почалася!" - вважає радник голови МВС.

"Думаю, що Путін зараз блефує, свідомо підвищуючи градус напруженості для того, щоб виторгувати собі у Заходу відмову від санкцій за окупацію Криму та для того, щоб Захід де-факто визнав окупований український Крим частиною РФ. А також дав, якщо не публічні, то неформальні гарантії відмови від перспектив вступу України до НАТО та ЄС. Саме для цього Путіним і влаштована вся ця вистава.

Якщо ж це буде не блеф, а реальність, то робитимемо так, як радив Вінстон Черчіль "ніколи, ніколи не здавайтесь!…" - підсумував Геращенко.

Доповнення

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.