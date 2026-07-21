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Шахед-136

Антивоенные заявления политиков рф повышают рейтинги перед выборами в госдуму - ЦПД

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

Эти заявления также увеличивают их показатели в опросах. В то же время политтехнологи режима путина ищут способы монополизировать эту риторику.

Антивоенные заявления политиков рф повышают рейтинги перед выборами в госдуму - ЦПД

Антивоенные заявления отдельных российских политических сил перед выборами в государственную думу приводят к росту показателей в социологических опросах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

Сейчас политтехнологи режима путина думают, как монополизировать эту риторику в условиях, когда этот неадекват хочет продолжать войну

- говорится в сообщении Коваленко.

Дополнительно

российского политика бориса надеждина, который выступал против войны рф в Украине и пытался баллотироваться на президентских выборах 2024 года, осудили за демонстрацию "экстремистской символики".

В то же время военный эксперт Александр Коваленко в эксклюзивном комментарии УНН заявил, что россия может мобилизовать 500-600 тысяч человек для обороны, а не наступления. При этом Украина должна использовать окно возможностей в августе-октябре для улучшения позиций на фронте.

Напомним

В кремле могут объявить новую волну мобилизации после выборов в государственную думу россии, которые должны состояться в сентябре.

Евгений Устименко

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