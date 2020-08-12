Антистресс-тренировки и автограф-сессии: Минцифры запускает проект в спортивной индустрии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Платформа "Дія.Бізнес" запускает всеукраинский проект для развития бизнеса в спортивной индустрии. Соответствующий анонс обнародован в Telegram-канале единого портала государственных услуг "Дія", передает УНН.
Так, проект предлагает:
▪️ бесплатные вебинары и воркшопы от лидеров рынка по маркетингу, менеджменту, фандрейзинга;
▪️ бесплатные антистресс-тренировки на открытом воздухе;
▪️ автограф-сессии с известными спортсменами и розыгрыши подарков;
▪️ образовательные проекты от партнеров.
"Спортивная индустрия от спортсмена-любителя к владельцу бизнеса" - проект для профессиональных спортсменов или любителей и тех, кто планирует открыть спортивный бизнес, получить профессиональные знания", - говорится в сообщении "Дії".
Отмечается, что проект реализуется при поддержке Минцифры и Министерства молодежи и спорта.
Как сообщалось в УНН, ранее Министерство цифровой трансформации Украины начало партнерство с Украинской ассоциацией футбола, чтобы расширить доступ к информации, касающейся достижений украинского футбола, организации и проведения соревнований, роста уровня и массовости футбола среди всех слоев населения Украины.