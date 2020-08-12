Антистресс-тренировки и автограф-сессии: Минцифры запускает проект в спортивной индустрии

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 69180 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95961 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122788 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105068 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124868 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100539 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101451 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103731 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101858 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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4 марта, 07:12 • 101483 просмотра

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Антистресс-тренировки и автограф-сессии: Минцифры запускает проект в спортивной индустрии

Антистресс-тренировки и автограф-сессии: Минцифры запускает проект в спортивной индустрии

Киев  •  УНН

 • 9962 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Платформа "Дія.Бізнес" запускает всеукраинский проект для развития бизнеса в спортивной индустрии. Соответствующий анонс обнародован в Telegram-канале единого портала государственных услуг "Дія", передает УНН.

Так, проект предлагает:

▪️ бесплатные вебинары и воркшопы от лидеров рынка по маркетингу, менеджменту, фандрейзинга;
▪️ бесплатные антистресс-тренировки на открытом воздухе;
▪️ автограф-сессии с известными спортсменами и розыгрыши подарков;
▪️ образовательные проекты от партнеров.

"Спортивная индустрия от спортсмена-любителя к владельцу бизнеса" - проект для профессиональных спортсменов или любителей и тех, кто планирует открыть спортивный бизнес, получить профессиональные знания", - говорится в сообщении "Дії".

Отмечается, что проект реализуется при поддержке Минцифры и Министерства молодежи и спорта.

Как сообщалось в УНН, ранее Министерство цифровой трансформации Украины начало партнерство с Украинской ассоциацией футбола, чтобы расширить доступ к информации, касающейся достижений украинского футбола, организации и проведения соревнований, роста уровня и массовости футбола среди всех слоев населения Украины.

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